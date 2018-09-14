الغضبان يلتقي وفدا أردنيا شارك بمعرض دولي في دمياط

المال- خاص













التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من رجال الأعمال الأردنيين، عقب أداء صلاة الجمعة، على إثر زيارة خاطفة لهم لبورسعيد خلال مشاركتهم في أحد المعارض الدولية بدمياط.





وأشاد رجال الأعمال الأردنيون بالمظهر الحضاري والمناطق الراقية التي تتمتع بطابع أوروبي تتميز بها بورسعيد.





ورحّب المحافظ بالأشقاء من الأردن ودعاهم إلى زيارة بورسعيد ونقل الصورة الحضارية التي تم مشاهدتها للمحافظة بعد عودتهم إلى وطنهم.





كما التقى المحافظ، عقب الصلاة، يرافقه المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، العديد من أبناء المحافظة، وناقش معهم الأوضاع داخل المحافظة وما يتم من جهود في مختلف المجالات.







