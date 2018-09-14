موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات

أمانى العزازى





أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم الجمعة، 8 سفن.





فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى.





أما ميناء غرب بورسعيد فشهد دخول 3 سفن، وخروج 2 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة. ومن المنتظر دخول 2 سفينة بضاعة عامة.





وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.







