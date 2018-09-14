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نقل وملاحة
موانئ بورسعيد تستقبل 8 سفن حاويات
الجمعة 14 سبتمبر 2018 08:34 م
ميناء بورسعيد
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السويس للحاويات تخفض عدد أوناشها بميناء شرق بورسعيد
ميناء بورسعيد
أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم الجمعة، 8 سفن.
فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن أخرى.
أما ميناء غرب بورسعيد فشهد دخول 3 سفن، وخروج 2 سفينة، ومتواجد على الأرصفة 1 سفينة. ومن المنتظر دخول 2 سفينة بضاعة عامة.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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