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رياضة
الأهلي يتعادل سلبيا مع حورويا الغيني
الجمعة 14 سبتمبر 2018 08:24 م
الأهلي يتعادل سلبيا مع حورويا الغيني
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الأهلي يتعادل سلبيا مع حورويا الغيني
علي المصري
عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من غينيا، بتعادل سلبي ثمين، أمام مضيفه حورويا كوناكري، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "28 سبتمبر"، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي الطرف الأكثر استحواذًا وإضاعة للفرص خلال اللقاء، حيث فرط لاعبو القلعة الحمراء، في حسم التأهل لنصف نهائي التشامبيونزليج الأفريقي من مباراة الذهاب.
وسيقام لقاء الإياب، السبت المقبل، على ملعب السلام بالقاهرة، بعدما تلقّى العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، موافقة الجهات الأمنية على نقلها من ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، لملعب السلام بالقاهرة.
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