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استثمار
ترامب يمضي في رسوم إضافية على الصين بقيمة 200 مليار دولار
الجمعة 14 سبتمبر 2018 07:41 م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز
قالت وكالة بلومبرج اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على منتجات صينية إضافية بنحو 200 مليار دولار، على الرغم من مساعي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين لاستئناف المحادثات مع الصين بشأن تسوية الحرب التجارية.
ولم يتسن لوكالة رويترز التأكد من التقرير، الذي أثر بشكل فوري على الأسواق المالية.
وقاد التقرير الأسهم الأمريكية للانخفاض، وغذى انخفاضات في تداول اليوان الصيني في التعاملات الخارجية ومكاسب لمؤشر الدولار ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتراجع.
تأتي الخطوة بعد أسبوع من طرح ترامب احتمال فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 200 مليار دولار وتهديده أيضا بفرض رسوم على سلع بقيمة 267 مليار دولار. وفرض ترامب بالفعل رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار.
واستوردت الولايات المتحدة سلعا من الصين بقيمة 505 مليارات دولار العام الماضي، لكن واردات الولايات المتحدة من الصين منذ بداية 2018 حتى يوليو زادت 9% تقريبا بالمقارنة مع نفس الفترة من 2017 وفقا لبيانات أمريكية.
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