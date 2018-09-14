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اتصالات وتكنولوجيا
بعد إطلاقها 3 هواتف جديدة.. هواوي تسخر من أبل بسلة فواكه بلا تفاح
الجمعة 14 سبتمبر 2018 07:39 م
بعد إطلاقها 3 هواتف جديدة.. هواوي تسخر من أبل بسلة فواكه بلا تفاح
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بعد إطلاقها 3 هواتف جديدة.. هواوي تسخر من أبل بسلة فواكه بلا تفاح
محمود جمال
تستعد شركة هواوي الصينية للهواتف المحمولة لإطلاق أحدث هواتفها الذكية، وهو mate 20 من العاصمة البريطانية لندن يوم 16 أكتوبر المقبل، وهو الهاتف المزود بمعالج كيرين 980 ويدعم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان شركة أبل الأمريكية 3 هواتف ذكية جديدة، منها آيفون إكس إس، حيث أرسلت هواوي للصحفيين المتخصصين سلة فواكه تحتوي على موز وبرتقال وكيوي وعصائر طازجة دون تفاح، قائلة في الدعوة المصحوبة: "وجدنا أن تفاحة فاسدة قادرة على إفساد باقي الثمرات"، في محاولة للسخرية من أبل.
يشار إلى أن هواوي الصينية تفوقت لأول مرة على سامسونج الكورية خلال الربع الثاني من العام الحالي من حيث عدد الشحنات وحجم الوحدات المبيعة.
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