EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الخضراوات ترتفع.. والطماطم تصل إلى 7 جنيهات
الجمعة 14 سبتمبر 2018 07:34 م
الخضراوات والفواكه
أخر الأخبار
الخضراوات والفواكه
الصاوي أحمد
واصلت أسعار الفاكهة والخضار ارتفاعها في الأسواق بعد مرور السوق بمرحلة فواصل العروات وبالتالي نقص المعروض وكانت أبرز الارتفاعات في الطماطم والخيار والبطاطس فضلا عن غالبية أصناف الفاكهة.
وأكد تجار خضراوات وفاكهة في الأسواق أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفي، رغم وجود حملات المقاطعة في السابق.
وأشاروا إلى أن سعر المانجو العويس 25 جنيها، والزبدية 18، والفص 50، والجوافة 8.5، والبلح الرملي الأصفر والأحمر 5 والرمان 8.5 والبلح البارحي 20 جنيها في المتوسط.
ولفتوا إلي أن سعر العنب البناتي 17 والبلدي 8 والخوخ 20 جنيها، والبرقوق 25 جنيها، والكمثري 20 والتين 15.
كما واصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها في الأسواق نتيجة عدم الوفرة من البضائع وطرح المحاصيل حاليا من المزارع إلي أسواق الاستهلاك قليل.
وسجل سعر الكوسة 9 جنيهات والطماطم ارتفعت إلي 7 جنيهات بدلا من 6، والبطاطس 8حتي 10 جنيهات بدلا من 7، والفلفل الرومي 7، والبصل 5 جنيهات، والجزر 8.
كما سجلت أسعار الخيار 8 جنيهات، بدلا من 6 والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 15والملوخية جنيهين للربطة والباذنجان الرومي 3 والعروس الأبيض 5 والأسود 5.
ولفت تجار إلى أن سعر الليمون سجل 8 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا