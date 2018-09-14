أسعار الخضراوات ترتفع.. والطماطم تصل إلى 7 جنيهات

الخضراوات والفواكه





الصاوي أحمد



واصلت أسعار الفاكهة والخضار ارتفاعها في الأسواق بعد مرور السوق بمرحلة فواصل العروات وبالتالي نقص المعروض وكانت أبرز الارتفاعات في الطماطم والخيار والبطاطس فضلا عن غالبية أصناف الفاكهة.



وأكد تجار خضراوات وفاكهة في الأسواق أن أسعار الفاكهة لا تزال مرتفعة بسبب قرب نهاية الموسم الصيفي، رغم وجود حملات المقاطعة في السابق.



وأشاروا إلى أن سعر المانجو العويس 25 جنيها، والزبدية 18، والفص 50، والجوافة 8.5، والبلح الرملي الأصفر والأحمر 5 والرمان 8.5 والبلح البارحي 20 جنيها في المتوسط.



ولفتوا إلي أن سعر العنب البناتي 17 والبلدي 8 والخوخ 20 جنيها، والبرقوق 25 جنيها، والكمثري 20 والتين 15.



كما واصلت أسعار الخضراوات ارتفاعها في الأسواق نتيجة عدم الوفرة من البضائع وطرح المحاصيل حاليا من المزارع إلي أسواق الاستهلاك قليل.



وسجل سعر الكوسة 9 جنيهات والطماطم ارتفعت إلي 7 جنيهات بدلا من 6، والبطاطس 8حتي 10 جنيهات بدلا من 7، والفلفل الرومي 7، والبصل 5 جنيهات، والجزر 8.



كما سجلت أسعار الخيار 8 جنيهات، بدلا من 6 والفلفل الألوان 24 جنيها والبامية 15والملوخية جنيهين للربطة والباذنجان الرومي 3 والعروس الأبيض 5 والأسود 5.



ولفت تجار إلى أن سعر الليمون سجل 8 جنيهات والثوم الأبيض 15 والثوم الأحمر 18 وربطة الخضرة نصف جنيه.

