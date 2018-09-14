رويترز

واصل اليوان الصيني انخفاضه مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ذكرت فيه "بلومبرج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بالمضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار.