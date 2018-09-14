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بنـــوك
اليوان الصيني ينخفض 0.45% مقابل الدولار
الجمعة 14 سبتمبر 2018 07:18 م
عملة اليوان الصيني
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عملة اليوان الصيني
رويترز
واصل اليوان الصيني انخفاضه مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ذكرت فيه "بلومبرج" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بالمضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار.
وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية 0.45% إلى 6.876 يوان مقابل الدولار.
وفي المقابل واصل مؤشر الدولار مكاسبه ليرتفع 0.33% إلى 94.830.
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