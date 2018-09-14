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بنـــوك
روسيا ترفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2014
الجمعة 14 سبتمبر 2018 07:11 م
البنك المركزي الروسي 56
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البنك المركزي الروسي 998
رويترز
رفع البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014، وتعهّد بعدم شراء عملة أجنبية في السوق حتى نهاية العام الحالي مع اعترافه بمخاطر تراجع الروبل والعقوبات الأمريكية.
وزاد البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.50% من 7.25%، ليعيدها مجددًا إلى مستواها المسجل في مارس، ومشيرًا إلى استبعاد خفض الفائدة في أفق زمني قدره عام.
وقالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي إن قرار زيادة أسعار الفائدة يهدف إلى كبح مخاطر ارتفاع التضخم، المدفوع بتقلب الروبل والزيادة المزمعة في ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من العام المقبل.
وقالت نابيولينا ”قرار اليوم رد على المخاطر التضخمية المتزايدة“.
وأضافت نابيولينا أنه لا يمكن استبعاد المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكن أحدث تحرك بشأن الفائدة ليس بالضرورة بداية لدورة من تشديد السياسة النقدية.
وبهدف كبح تقلب سعر الصرف وتأثيره على التضخم على مدى الفصول القليلة المقبلة، قرر البنك المركزي أيضًا تمديد وقف مشتريات العملة الأجنبية لصالح احتياطي وزارة المالية إلى نهاية هذا العام من الموعد النهائي الذي جرى تحديده في وقت سابق بنهاية الشهر الحالي.
واعتاد البنك المركزي شراء نحو 300 مليون دولار يوميا الشهر الماضي قبل أن يوقف تلك المشتريات لكبح خسائر الروبل، الذي هبط نحو 10% في أحدث موجة بيع في الآونة الأخيرة والتي بدأت في أوائل أغسطس.
وقالت نابيولينا ”العوامل الجيوسياسية تغيرت في أغسطس، والضبابية المحيطة بالعقوبات ضد روسيا زادت“.
وارتفع الروبل إلى 67.46 مقابل الدولار بعد تحرك البنك المركزي، وهو أقوى مستوياته منذ 31 أغسطس، ليبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من عامين البالغ 70.60 الذي لامسه لفترة وجيزة في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الأغلب أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة عند 7.25 %، مثلما فعل في الاجتماعات الثلاثة السابقة لمجلسه، لكنهم لم يستبعدوا احتمال زيادة سعر الفائدة.
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