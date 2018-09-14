أول تعليق من دويتش فيله على فصل موظف بسبب التحرش الجنسي

محمد رجب



أصدرت مؤسسة دويتش فيله الألمانية بيانًا، اليوم، عن واقعة التحرش الجنسي المتهم فيها الإعلامي المصري يسري فودة.





جاء البيان حاسمًا وشديد اللهجة يعكس غضب واستياء المؤسسة الألمانية وينقل قرارها بفصل "الموظف المتهم بالواقعة" من عمله في القناة، كما ينقل مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها "دويتش فيله".





وجاء نص البيان كالتالي:

"تم لفت انتباه "دويتش فيله" في الآونة الأخيرة لحالة محتملة من التحرش الجنسي، وبالتحقيق الذي بدأ فورًا ظهر أن الادعاءات المقدمة "تحمل قدرًا من المصداقية"، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات التالية:

لم يعد الشخص المتهم يعمل لصالح دويتش فيله DW.

وصدر قرار من بيتر لمبورج، المدير العام لدويتش فيله، بمنع التحرش الجنسي في العمل.

وتم إجراء الكثير من المحادثات الشخصية بين العاملين بدويتش فيله في الإدارات والمكاتب التحريرية ومديرها والعضو المنتدب أثمرت عن خط واضح من عدم التسامح.

وللحصول على المزيد من المعلومات الخاصة بالقضية والأشخاص المعنيين ولأسباب قانونية يرجى التوجه لإدارة دويتش فيله وذلك بمكاتبها في مدينتي بون وبرلين الممولين من فلوس دافعي الضرائب".