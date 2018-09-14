عقوبات أمريكية على شركات سياحة تتعامل مع إيران

إيران





رويترز



ذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم الجمعة عقوبات مرتبطة بإيران على شركة طيران مقرها تايلاند كما عدلت عقوبات على شركة للسياحة مقرها ماليزيا.



وأضاف البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة أن العقوبات الجديدة تستهدف شركة ماي أفييشن في بانكوك وشركة ماهان للسفر والسياحة في كوالالمبور.



