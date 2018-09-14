5 فرق تدافع عن الكرة العربية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

دورى الأبطال



_ الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على حوريا كوناكري وديربي تونسي مثير



علي المصري



تتطلع الفرق العربية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، لتحقيق نتائج إيجابية في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، التي ستنطلق اليوم الجمعة، من أجل تسهيل مهمتها قبل مواجهات الإياب.



وتحمل فرق الترجي والنجم الساحلي التونسيان والوداد البيضاوي المغربي ووفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري، لواء الكرة العربية في الأدوار الإقصائية للبطولة، وسط منافسة مع مازيمبي من الكونغو الديمقراطية وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي وحوريا كوناكري الغيني.



ديربي تونسي



وتترقب الجماهير التونسية الديربي المنتظر بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، الذي سيقام غدا السبت، في ثالث المواجهات التي تجمع بين الفريقين بدوري الأبطال، بعدما التقيا في دور المجموعات عامي 2005 و2012، علما بأنهما تواجها أيضا في كأس الكونفيدرالية الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2015.



ويرغب الترجي، الذي بلغ دور الثمانية بعدما حصل على المركز الثاني في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، في فوز كبير يصالح من خلاله جماهيره المحبطة من سوء نتائج الفريق في مبارياته الأخيرة.



وخسر الترجي، المتوج باللقب عامي 1994 و2011، 1 ـ 0 أمام ضيفه الأهلي، قبل أن يتعادل سلبيا مع مضيفه تاونشيب رولرز البوتسواني في مباراتيه الأخيرتين بدور المجموعات ليفقد صدارة المجموعة التي احتلها منذ انطلاق الدور.



وتضاعفت جراح "شيخ الأندية التونسية" بفقدانه لقب البطولة العربية بعد خروجه المبكر والمفاجئ من دور الـ32 للبطولة أمام الاتحاد السكندري المصري.



في المقابل، يرغب النجم الساحلي، الذي تصدر ترتيب المجموعة الرابعة، في تحقيق انتصاره الأول على غريمه اللدود منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث يرجع آخر فوز حققه "جوهرة الساحل" على الترجي إلى 24 ديسمبر 2015.



وربما يشارك ياسين الشيخاوي، الذي انضم لصفوف النجم في الشهر الماضي، في اللقاء، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي لاستعادة لياقته البدنية بعد غيابه عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة.



وكانت السلطات الأمنية التونسية، قررت إقامة مواجهتي الفريقين بدون حضور جماهيري للضيوف، خشية تكرار أحداث الشغب التي شهدتها مواجهاتهما السابقة.



موقعة من العيار الثقيل



ويشهد دور الثمانية أيضا لقاء عربيا من العيار الثقيل بين وفاق سطيف الجزائري وضيفه الوداد البيضاوي المغربي "حامل اللقب"، مساء اليوم الجمعة، حيث تعيد المباراة إلى الأذهان لقاء الفريقين بنهائي البطولة العربية للأندية عام 2008، التي توج بها الوفاق على حساب نظيره المغربي.



ويسعى وفاق سطيف، الذي فاز بالبطولة عامي 1988 و2014، للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، حيث يخوض اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب تصدره ترتيب الدوري الجزائري، إثر فوزه 3 ـ 2 على ضيفه شباب بلوزداد يوم الاثنين الماضي، في آخر مواجهاته بالمسابقة المحلية.



وكان الفريق الجزائري صعد لدور الثمانية بشق الأنفس، حيث حسم حصوله على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية في الجولة الأخيرة بفوزه 2 ـ 1 على مضيفه مولودية الجزائر.



من جانبه، يطمح الوداد البيضاوي، الذي فاز باللقب أيضا عام 1992، لاستعادة اتزانه سريعا عقب خسارته المفاجئة 1 ـ 2 أمام أولمبيك آسفي يوم الجمعة الماضي في مستهل مبارياته بالدوري المغربي.



وبلغ الفريق المغربي دور الثمانية بعدما تربع على صدارة المجموعة الثالثة، حيث يراهن عبدالوهاب السيكتوي المدير الفني للوداد، على قوة خط دفاع الفريق، الذي لم يستقبل سوى هدفين فقط خلال مبارياته الست التي خاضها بدور المجموعات.



مهمة سهلة



وتبدو مهمة الأهلي سهلة إلى حد كبير في العبور نحو الدور قبل النهائي في البطولة، مقارنة بأقرانه العرب، حيث يحل ضيفا على حوريا كوناكري الغيني، الذي حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة، ويقام اللقاء في السادسة مساء اليوم الجمعة.



وتأهل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، لدور الثمانية، عقب تصدره للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، محققا أعلى رصيد من النقاط من بين الفرق الـ 16 التي شاركت في مرحلة المجموعات.



وبعدما حصل الفريق على نقطة واحدة في أول جولتين بالمجموعة، انتفض واستطاع أن يحقق أربعة انتصارات متتالية للمرة الأولى في مسيرته الحافلة بالبطولة التي بدأت عام 1976.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها الأهلي مجموعته بدور المجموعات منذ نسخة المسابقة عام 2013، التي شهدت فوزه بالبطولة للمرة الأخيرة.



تطلعات كونغولية



من جانبه، يتطلع مازيمبي، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، للمضي قدما فيها، عندما يخرج لمواجهة مضيفه بريميرو دي أوجوستو، غدا السبت.



وبلغ مازيمبي هذا الدور بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، في حين تأهل منافسه بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة.





