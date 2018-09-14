نيسان إيجيبت تجني 1.2 مليار جنيه من نيسان قشقاي

أحمد شوقي





جنت شركة نيسان إيجيبت نحو 1.2 مليار جنيه من سيارتها نيسان قشقاي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، وفق ما تكشفه أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".





وتفيد التقارير بأن قشقاي باعت 2771 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من 2018؛ بمتوسط سعر 434 ألف جنيه للسيارة الواحدة؛ لتصل الإيرادات الإجمالية للسيارة إلى نحو 1.2 مليار جنيه.





واستحوذت قشقاي على نحو 16% من المبيعات الإجمالية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C والتي بلغت مبيعاتها الإجمالية 17.3 ألف وحدة؛ لتحتل بذلك المركز الثاني بقائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا والتي تصدرتها هيونداي توسان بحصة سوقية بلغت 24%.





ويتبين من واقع البيانات المتوفرة عن أداء قشقاي أن مبيعاتها هبطت بواقع 391 وحدة، مقارنة بالشهور السبعة الأولى من 2017؛ بنسة انخفاض تصل إلى 12% حيث كانت مبيعاتها 3162 وحدة.



