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بورصة وشركات
الصعيد للمقاولات في صدارة أنشط 10 شركات بالبورصة خلال أسبوع
الجمعة 14 سبتمبر 2018 05:44 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
تصدرت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري قائمة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع وذلك عبر بيع وشراء 99.2 مليون ورقة مالية.
وذكر تقرير صادر عن البورصة حصلت "المال" على نسخة منه أن شركة بالم هيلز للتعمير قد تذيلت القائمة بتداول 18.1 مليون ورقة.
يشار إلي أن البورصة تراجعت بشكل جماعي خلال تعاملات هذا الأسبوع وسط انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداولات "السيولة".
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