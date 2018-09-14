EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة تخسر 25 مليار جنيه في أسبوع
الجمعة 14 سبتمبر 2018 05:27 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مبيعات الأجانب بالبورصة تسجل 935.3 مليون جنيه في أسبوع
فاروس يوصى بترقية الوزن النسبى لأسهم 7 بنوك مدرجة بالبورصة
البورصة: الثلاثاء إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية
البورصة المصرية
مصطفى طلعت
خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 25 مليار جنيه، ما يعادل 2.9% من قيمته، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأغلق رأس المال مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 849.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 874.6 مليار الأسبوع الماضي.
يذكر أن مؤشرات السوق قد تراجعت بشكل جماعي، وسط انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداولات "السيولة".
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا