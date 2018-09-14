وفق ضوابط المركزي.. 31.7 ألف جنيه الراتب الأدنى لتقسيط سيارات توسان

هيونداى توسان تيربو



44 ألف جنيه الحد الأدنى لتقسيط الفئة الأعلى من السيارة الكورية



أحمد شوقي



يبلغ الراتب الأدنى المطلوب لتقسيط سيارات هيونداي توسان 31.7 ألف جنيه؛ وذلك وفق أحدث الضوابط الصادرة عن البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي بشأن محددات الإقراض لشركات البيع بالتقسيط.



ووفق هذه الضوابط؛ فإن القسط الشهري الذي يلتزم العميل بدفعه ينبغي ألا يتجاوز 35% من راتبه. وفرض هذا القيد لأول مرة خلال 2016 وكان قاصرًا على القروض الممنوحة من القطاع المصرفي للعميل مباشرة؛ لكن تم تعميمه مؤخرًا على شركات البيع بالتقسيط المتعاملة مع البنوك.



ويبلغ سعر الفئة الأولى من هيونداي توسان 475 ألف جنيه، ويقدر أقل مقدم مطلوب لتقسيط السيارة 95 ألف جنيه بما يعادل 20% من السعر الإجمالي لها، في حين يبلغ أقل قسط شهري يمكن دفعه 11109 جنيهات؛ على أن تصل مدة السداد إلى 60 شهرًا (5 سنوات)، وذلك وفق موقع شركة كونتكت المتخصصة في تمويل السيارات.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات تتغير في حالة دفع مقدم أعلى من 20% من قيمة السيارة أو الرغبة في سداد قسط أعلى من المذكور وخفض فترة السداد.



وتتوافر السيارة في السوق المحلية بـ 7 فئات بأسعار مختلفة؛ ما يعني عدم ثبات الحد الأدنى للراتب المطلوب لاقتناء أي من هذه الفئات؛ إذ يقدر سعر الفئة الأعلى من هيونداي توسان بواقع 660 ألف جنيه، والحد الأدنى للمقدم بـ 132 ألف جنيه، والقسط الشهري 15436 جنيهًا؛ بما يوازي 35% من الراتب الأدنى المسموح لصاحبه بالتقسيط والبالغ 44.1 ألف جنيه.



وتعتبر هيونداي توسان السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي؛ حيث بلغت مبيعاتها 4147 سيارة مقابل 940 سيارة فقط خلال الفترة نفسها من 2017؛ بزيادة 3207 سيارات؛ بنسبة نمو 341%.



وكذلك؛ تحتل توسان المرتبة الثالثة بقائمة السيارات الملاكي –بمختلف أنواعها- الأكثر مبيعًا في السوق المحلية بحصة سوقية تقارب 6% من المبيعات الإجمالية للسوق البالغة 69.9 ألف سيارة.