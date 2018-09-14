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عقـــارات
مستند| مياه الشرب بالقاهرة تعلن حاجتها إلى 37 مهندسًا
الجمعة 14 سبتمبر 2018 05:22 م
شركة مياه الشرب بالقاهرة
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أحمد الدسوقى
أعلنت شركة مياه الشرب القاهرة الكبرى، عن حاجتها للتعاقد مع 37 مهندسًا فى تخصصات الميكانيكا، المدنى، الكهرباء، بواقع 20 للتخصص الأول، و10 مهندسين للثانى، و7 مهندسين فى التخصص الثالث.
وحددت الشركة، فى مستند حصلت"المال" على نسخة منه، اليوم الجمعة، عدداً من الشروط للمتقدم للتعاقد معه كان أبرزها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية ولا يزيد عمره عن 30 سنة فى 1/9/2018، ومقيمًا بالقاهرة الكبرى، ويجتاز الاختبارات التحريرية، مشيرة إلى أن الطلبات تقدم بدءاً من غد السبت وحتى 20 من الشهر الجارى.
وعن الأوراق المطلوبة للتقديم، قالت الشركة إنها تشمل شهادة الميلاد، والمؤهل الدراسى، والرقم القومى، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية، وشهادة القيد بنقابة المهندسين وصحيفة جنائية.
شركة مياه الشرب
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