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بورصة وشركات
مبيعات الأجانب بالبورصة تسجل 935.3 مليون جنيه في أسبوع
الجمعة 14 سبتمبر 2018 05:19 م
البورصة المصريه
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البورصة المصريه
مصطفى طلعت
سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بقيمة 935.3 مليون جنيه على أسهم وسندات مصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالى.
وأظهر تقرير صادر عن البورصة حصلت "المال" على نسخة منه، إن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء ضعيفا بلغ 20.9 مليون جنيه.
يشار إلي أن الأجانب يواصلون عملياتهم البيعية في السندات المصرية للأسبوع الثاني علي التوالي، وذلك في إطار تخارجهم من أدوات الدين الحكومية بالأسواق الناشئة والتي تشهد هزات منذ أسابيع.
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