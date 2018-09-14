بالأرقام.. تحركات المؤسسات والصناديق بالبورصة في أسبوع

مصطفى طلعت



كشف تقرير حديث صادر عن إدارة البورصة المصرية، عن حركة المؤسسات ذات الملاءة المالية على صعيد الاتجاه الشرائي والبيعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.



وذكر التقرير -الذي وصل المال نسخة منه- أن المؤسسات الأجنبية سجلت صافي شراء بقيمة 5 ملايين جنيه تقريبًا، بينما حققت المؤسسات العربية والمصرية صافي بيعي 6 و32 مليون على التوالي.



وأشار التقرير إلى أن المؤسسات قد استحوذت على 71.12 % من معاملات السوق، بينما استحوذ الأفراد على 28.88%.



يذكر أن مؤشرات السوق قد تراجعت بشكل جماعي خلال الأسبوع، وسط انخفاض ملحوظ في قيم وإحجام التداولات "السيولة".



الجدول التالي يوضح تحركات كل فئة من المؤسسات، والتي تتضمن البنوك والشركات والصناديق والمحافظ:



