EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
بالأرقام.. تحركات المؤسسات والصناديق بالبورصة في أسبوع
الجمعة 14 سبتمبر 2018 05:13 م
البورصة 4
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة تختتم تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي
فاروس يوصى بترقية الوزن النسبى لأسهم 7 بنوك مدرجة بالبورصة
البورصة 6
مصطفى طلعت
كشف تقرير حديث صادر عن إدارة البورصة المصرية، عن حركة المؤسسات ذات الملاءة المالية على صعيد الاتجاه الشرائي والبيعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وذكر التقرير -الذي وصل المال نسخة منه- أن المؤسسات الأجنبية سجلت صافي شراء بقيمة 5 ملايين جنيه تقريبًا، بينما حققت المؤسسات العربية والمصرية صافي بيعي 6 و32 مليون على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات قد استحوذت على 71.12 % من معاملات السوق، بينما استحوذ الأفراد على 28.88%.
يذكر أن مؤشرات السوق قد تراجعت بشكل جماعي خلال الأسبوع، وسط انخفاض ملحوظ في قيم وإحجام التداولات "السيولة".
الجدول التالي يوضح تحركات كل فئة من المؤسسات، والتي تتضمن البنوك والشركات والصناديق والمحافظ:
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا