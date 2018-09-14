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عقـــارات
فيديو| التمويل العقاري: مقدم الإسكان الاجتماعي مش هيزيد عن 15 ألف جنيه
الجمعة 14 سبتمبر 2018 05:05 م
التمويل العقارى
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بدور إبراهيم
أكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أن مقدم الحجز لوحدة الإسكان الاجتماعي، في الطرح العاشر، الذي سيتم الإعلان عنه في أكتوبر المقبل، سيرتفع إلى 15 ألف جنيه.
وقالت عبد الحميد، لـ"المال": بالنسبة للإعلان العاشر اللي هيطلع في أكتوبر.. العاشر من رمضان وبدر والعبور الجديدة والمنيا الجديدة.. ومقدم التعاقد مش هيزيد كتير عن أخر إعلان.. كان 11 ألفًا.. مش هيزيد عن 15 ألف.
وقالت إن الصندوق كان قد حصل على موافقات لتسعير الوحدة على أساس 220 ألف جنيه، في آخر طرح، لكنها أكدت أن الصندوق سيراجع السعر الجديد للوحدة اذا كانت هناك أي تعديلات طفيفة عليه.
وعن وحدات الإسكان الاجتماعي الحر، قالت عبد الحميد: طرحنا فيه وحدات في القاهرة الجديدة كان موقعها متميز اتباعت في أول يوم، إحنا بنوفر شقة 90 مترًا للناس اللي بتقول ان الشروط لا تنبطق عليها وفي نفس الوقت الوحدات دي ممكن يعاد طرحها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
وأضاف رئيس صندوق التمويل العقاري، أنه تم الانتهاء من بيع 1300 وحدة للعاملين بالخارج.
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