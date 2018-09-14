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رياضة
فيديو| ميدو: السيسي كلفني بتأهيل 400 ناشئ مثل محمد صلاح
الجمعة 14 سبتمبر 2018 03:50 م
ميدو أثناء اللقاء
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ميدو أثناء اللقاء
المال - خاص
أعلن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق: عن تكليفه برئاسة وإدارة مشروع الـ 1000 محترف الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقه.
وقال ميدو، في تصريحات له أثناء استضافته ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، بقناة "سي بي سي": "أنا فخور بتوكيل البلد لي لإدارة ورئاسة المشروع، وكان عندنا اجتماعات مع المسئولين في الفترة الماضية لتنفيذ توجيهات الرئيس".
وأوضح ميدو، أن الرئيس طلب أن يكون لدينا على الأقل 300 أو 400 لاعب، مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي ورمضان صبحي وغيرهم من نجومنا".
وأضاف: لدينا مواهب كثيرة جدًا ولكن لابد أن يتم اختيارهم في التوقيت المناسب وتدريبهم في سن معينة وتطوير لغتهم وشخصيتهم"، مؤكدًا أن المشروع سيتبع وزارة الشباب والرياضة وبه حجم استثمار ضخم.
نادي الزمالك
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