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استثمار
روسيا: إطلاق مفاوضات مع مصر للتجارة الحرة قريبًا
الجمعة 14 سبتمبر 2018 03:21 م
سيرجى لافروف
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سيرجى لافروف
روسيا اليوم
قال سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، إن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر والهند قد تبدأ في المستقبل القريب.
وأوضح الوزير الروسي، خلال منتدى الأعمال الروسي - الألماني في برلين، اليوم الجمعة: "جنباً إلى جنب مع شركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يعمل وفقًا لمبادئ منظمة التجارة العالمية، أنشأنا سوقًا واحدة للسلع والخدمات، وتوفير الظروف الملائمة لحرية حركة رأس المال والعمل، وتعزيز المجموعة الاقتصادية الأوراسية مع جهات خارجية - منطقة تجارة حرة مع فيتنام، وهناك مفاوضات مماثلة مع إسرائيل وصربيا وسنغافورة، وستبدأ قريبًا مع مصر والهند، وتم توقيع اتفاق مؤقت مع إيران".
وذكر لافروف أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يبدأ التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، على أساس التكامل بين الاستراتيجيات الوطنية للنمو، بالإضافة إلى وجود مشاريع اقتصادية متعددة الأطراف.
وأشار الوزير الروسي إلى أن الاتحاد، الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان، قد تلقى طلبات من 50 دولة واتحادًا اقتصاديًا لتأسيس الشراكة معه.
ويهدف الاتحاد الأوراسي إلى تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين أعضائه، وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية نقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة وانتهاج سياسة متفق عليها فيما يخص أهم قطاعات الاقتصاد، وهي التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
روسيا
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