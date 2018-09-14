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سيــارات
18 طرازًا جديدًا على هامش أوتوماك فورميلا.. تعرف عليها
الجمعة 14 سبتمبر 2018 03:07 م
أوتوماك فورميلا
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أوتوماك فورميلا
أحمد شوقي
تنطلق الدورة الـ 25 من معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"، خلال الفترة من 26 وحتى 30 من سبتمبر الحالي.
ويعتبر المعرض فرصة تسويقية خاصة بالنسبة للوكلاء المحليين الذين يستغلونه للكشف عن طرازاتهم الجديدة المزمع طرحها في السوق، فضلًا عن تقديم عروض خاصة للحجوزات التي يتم تنفيذها على هامش المعرض.
فيما يلي تستعرض المال قائمة بـ 18 طرازًا من المزمع الكشف عنها خلال فعاليات أوتوماك فورميلا، لأول مرة في السوق المحلية.
1. طرازان من سكودا: كودياك وكاروك
تستعد شركة كيان للتجارة والاستثمار للدفع بطرازى كودياك وكاروك المنتميان لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV على هامش فعاليات المعرض، ووفق تصريحات سابقة لمسئولي التوكيل المحلي: ستتوافر السيارتان في السوق المحلية عبر فئتين لكل منهما، على أن يبدأ التسليم اعتبارًا من العام المقبل.
2. زوتي T500
تعتزم مجموعة IFG الدفع بسيارة زوتي T500 على هامش أوتوماك فورميلا، وفتح الوكيل باب الحجز على السيارة؛ المزودة بـ 7 مقاعد والتي ستتوفر في السوق المحلية بـ 3 فئات، وفق تقارير إخبارية.
3. فئة جديدة من سوزوكي فيتارا
تعتزم شركة مودرن موتورز الكشف عن فئة جديدة من سوزوكي فيتارا، المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV على هامش المعرض.
4. تويوتا راش
تعتزم شركة تويوتا إيجيبت الدفع بطراز تويوتا راش الجديدة كليًا، والمنتمية لفئة السيارات الملاكى متعددة الاستخدامات MPV، على هامش معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا».
5. طرازان من بريليانس: V6 وV7
قال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية في وقت سابق، إن شركته تعتزم طرح طرازى V6 وV7 خلال معرض القاهرة الدولى للسيارات، وتنتمي السيارتان لفئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.
6. طرازا SUV من جاك
يتوقع أن تقدم المجموعة العربية للتجارة وكيل جاك الصينية على طرح طراز جديد على هامش أوتوماك فورميلا، ضمن قائمة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تشهد طلبًا متناميًا في السوق المحلية.
7. 5 طرازات من كيا
يتوقع أن تقدم الركة المصرية العالمية للسيارات وكيل كيا 5 طرازات لأول مرة في السوق المحلية على هامش أوتوماك فورميلا، وتتمثل هذه الطرازات في: بيكانتو Facelift، ريو الجديدة، جراند سيراتو، سورينتو Facelift المجمعة محليا، سبورتاج Facelift.
8. سيات آرونا:
يرتقب أن تدفع شركة كيان إيجيبت وكيل سيات في السوق المصرية بطراز آرونا على هامش المعرض.
9. رينو اركانا
يتوقع عرض السيارة على هامش المعرض من جانب وكيل رينو الشركة المصرية العالمية للسيارات، وفق تقارير إخبارية.
10. بورش911 GT2 RS
تشير تقارير إلى أن وكيل بورش يستعد لتقديم موديل 911 GT2 RS على هامش المعرض.
11. سيارتان من شيري: أريزو وتيجو X5
تقدم شركة جي بي أوتو غبور خلال أوتوماك فورميلا سيارتها شيري أريزو، وسط توقعات بتقديم طراز تيجو X5 على هامش المعرض.
إضافة إلى القائمة السابقة فيعتزم الوكلاء الدفع بمجموعة أخرى من السيارات الجديدة التي كشف عنها النقاب قبل فترة من تدشين فاعليات أوتوماك فورميلا، ومن بينها سيارات MG، فضلًا عن اعتزام وكلاء آخرين الدفع بموديلات 2019 التي لم تطرح في السوق المحلية بعد.
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