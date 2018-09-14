قطاع مياه الشرب عن مناطق بالجيزة مساء اليوم

. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق سكنية

المال - خاص



أعلنت شركة مياه الشرب بالجيزة، عن قطع المياه عن المناطق التالية بالجيزة: (بين السرايات - شارع جامعة القاهرة - شارع مراد - ميدان الجيزة - الدقي - العجوزة - شارع النيل)، ابتداءً من الساعة 12 مساء الجمعة، وحتى 6 صباح السبت، نظرًا لقيام شركة المقاولون العرب بتحويل خطوط المياه المتقاطعة مع نفق النهضة.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.