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نقل وملاحة
وزير النقل : رفع درجة الاستعداد القصوى بمترو الأنفاق استعدادًا للعام الدراسى
الجمعة 14 سبتمبر 2018 01:24 م
مترو الأنفاق
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مترو الأنفاق
المال - خاص:
أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل، رفع درجة الاستعداد القصوى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد .
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من جميع الاستعدادات التي تهدف إلى توفير خدمة مميزة لراكبي المترو، وكذلك انتظام جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة، والتى تشمل 1616 رحلة يوميا ، ليبدأ العمل من الساعة 5.15 صباحا وحتى 12.45 صباح اليوم التالى.
وشدد على ضرورة تذليل كل العقبات أمام الركاب والعمل على سرعة تذليلها واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أي مشكلات طارئة، وإصدار تعليمات للسائقين بالالتزام بوقت توقف القطارات بالمحطات طبقا لجداول التشغيل وإتاحة فرصة أكبر للركاب في النزول و الصعود، بما لا يتعارض مع التشغيل، وتشكيل مجموعات طواريء بالمحطات المزدحمة، وانتشار فرق الصيانة المختلفة لمعالجة أعطال مفاجئة يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، وذلك في إطار الحرص على مواعيد التقاطر والنظام داخل المحطات والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة، بالإضافة إلى انتشار فرق الإسعاف بالخطوط الثلاثة، واستمرار التنسيق والتعاون مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين جميع محطات المترو.
وطالب "عرفات" بتقديم كل التسهيلات للطلاب لاستخراج الاشتراكات، خاصة بعد قرار عدم إدخال أى تعديلات فى أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، لتكون بنفس أسعار العام الماضى.
جدير بالذكر أنه يوجد بالخط الأول "المرج - حلوان" نحو 13 مكتبا لاستخراج الاشتراكات، و 10 مكاتب بالخط الثانى وتوجد مكاتب اشتراكات الخط الثالث "العتبة - الأهرام بمصر الجديدة" وتبدأ مواعيد فتح باب الاشتراكات من الـ8 صباحا حتى 4 عصرا يوميا، لاستقبال الطلاب.
مترو الأنفاق
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