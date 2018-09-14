3 جنيهات زيادة فى سعر طبق البيض

أسعار البيض 2

أحمد اللاهونى :



ارتفع سعر طبق البيض اليوم الجمعة، فى السوق المحلية بنحو 3 جنيهات ليتراوح بين 35 و36 جنيها، فيما استقرت الدواجن عند 27 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و33 للساسو و36 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وفقا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وأكد محمد صالحين، تاجر بالدقى، استقرار أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180، والتعابين 150، والبورى 50 -70، والمكرونة 50 -75، والجمبرى 150 - 250، والكابوريا 80 - 160.



واستقرت أسعار اللحوم بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو، حسبما أوضح محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية.

