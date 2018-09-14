EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
2.6 مليار جنيه إيرادات العامرية لتكرير البترول خلال عام
الجمعة 14 سبتمبر 2018 11:16 ص
العامرية لتكرير البترول
أخر الأخبار
العامرية لتكرير البترول
عمر سالم
قال الكيميائى على بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، إن إيرادات الشركة خلال العام بلغت حوالي 6ر2 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات المنفذة خلال العام حوالي 194 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول طارق الملا لأعمال الجمعيات العامة لشركة العامرية لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017/2018 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات مختلفه.
وأوضح بدر أن الشركة قامت بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن زيت خام لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز وبنزين 80 والمازوت والسولار والكيروسين بالإضافة إلى إنتاج الزيوت الأساسية والخاصة والشمع البرافينى والألكيل بنزين والشمع الخام للتصدير والتولوين إلى جانب المنتجات البترولية الخاصة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا