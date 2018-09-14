2.6 مليار جنيه إيرادات العامرية لتكرير البترول خلال عام

العامرية لتكرير البترول

عمر سالم



قال الكيميائى على بدر رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، إن إيرادات الشركة خلال العام بلغت حوالي 6ر2 مليار جنيه وبلغت الاستثمارات المنفذة خلال العام حوالي 194 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول طارق الملا لأعمال الجمعيات العامة لشركة العامرية لتكرير البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017/2018 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والمهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات والمهندس محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ، ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات مختلفه.



وأوضح بدر أن الشركة قامت بتكرير حوالى 7ر3 مليون طن زيت خام لتوفير جانب من احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز وبنزين 80 والمازوت والسولار والكيروسين بالإضافة إلى إنتاج الزيوت الأساسية والخاصة والشمع البرافينى والألكيل بنزين والشمع الخام للتصدير والتولوين إلى جانب المنتجات البترولية الخاصة.