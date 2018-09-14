EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
عافية: 49 مليار جنيه قروض البنك الأهلي لـ63 ألف مشروع صغير
الجمعة 14 سبتمبر 2018 10:08 ص
البنك الأهلي المصري
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البنك الأهلي يوقع قرضا مع "التنمية الصيني" بقيمة 600 مليون دولار
البنك الأهلي يوقع اتفاقًا مع EIB لاقتراض 375 مليون يورو
البنك الأهلي المصري
المال - خاص
قال ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 49 مليار جنيه لعدد 63 ألف عميل في نهاية أغسطس 2018، والتي من المخطط زيادتها لتصل إلى 100 مليار جم بنهاية عام 2020.
أضاف أنه استفاد من مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 27.4 ألف مشروع أتيح لهم تسهيلات بمبلغ 32.9 مليار جنيه مستخدمة بنحو26 مليار جنيه بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا