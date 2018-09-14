عافية: 49 مليار جنيه قروض البنك الأهلي لـ63 ألف مشروع صغير

البنك الأهلي المصري

المال - خاص



قال ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 49 مليار جنيه لعدد 63 ألف عميل في نهاية أغسطس 2018، والتي من المخطط زيادتها لتصل إلى 100 مليار جم بنهاية عام 2020.



أضاف أنه استفاد من مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 27.4 ألف مشروع أتيح لهم تسهيلات بمبلغ 32.9 مليار جنيه مستخدمة بنحو26 مليار جنيه بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.