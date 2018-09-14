الأهلي ودانون أيجيبت للألبان يوقعان بروتوكول تعاون لدعم المشروعات متناهية الصغر

برجي البنك الأهلي المصري

محمد سالم



وقع يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري و هنري ديليبين رئيس مجلس إدارة شركة دانون بمنطقة شمال شرق إفريقيا بروتوكول تعاون يهدف لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مشروع "العمدة" الذي تقوم فكرته على تملك الشباب لسيارات مجهزة يتم تزويدها بتشكيلة مناسبة من منتجات الشركة وتتحمل شركة دانون مبلغ 3200 جم شهريا من قيمة القسط الشهري للسيارة وتجهيزاتها.



وعقب التوقيع صرح يحيي أبو الفتوح أن توقيع البروتوكول مع شركة دانون التي تعد من الشركات الرائدة في مجال صناعة منتجات الالبان يأتي في اطار تفعيل استراتيجية البنك الاهلي المصري في دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة مشروعات الشباب ، حيث يهدف البروتوكول الى وضع منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الادوار لكل طرف من اطرافه لتوفير التمويل اللازم للشباب لتملك سيارة مجهزة لتوزيع منتجات شركة دانون ، مع تزويد مالك السيارة بالخطة التسويقية والنطاق الجغرافي لها لمساندة هؤلاء الشباب في الترويج لتلك المنتجات بالإضافة الى تحمل دانون حوالي 50% من قيمة القسط الشهرى للسيارة المجهزة وبحد اقصى 3200جم شهريا بما سيكون له تأثير مباشر على اقتصاديات المشروع وتحقيق ربح جيد لمالك السيارة ، مشيرا الى أنه سيتم منح التمويل فى نطاق أى من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك وبإجراءات سهلة ومبسطة بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك بكافة أنحاء الجمهورية



وأضاف ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 49 مليار جم لعدد 63 ألف عميل في نهاية اغسطس 2018 والتي من المخطط زيادتها لتصل الى 100 مليار جم بنهاية عام 2020 ، كما استفاد من مبادرات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 27.4 الف مشروع اتيح لهم تسهيلات بمبلغ 32.9 مليار جنيه مستخدمة بنحو26مليار جنيه بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.



ومن جانبه صرح هنري ديليبين أن برنامج “العمدة” الذي أطلق في بداية عام 2010 بدعم من صندوق دانون للبيئة الإيكولوجية وشركة دانون مصر بهدف المساهمة في تحسين صحة المواطنين في المجتمعات الريفية من خلال توفير مجموعة مختارة من المنتجات الصحية اضافة الى خلق فرص عمل للموزعين الصغار وتحسين دخل التجار وبالدعم المقدم من البنك الأهلي المصري سيساهم المشروع الآن في توفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال الشباب.



مؤكدا على أن البروتوكول يعزز التزام الشركة بتطوير المشروعات الصغيرة وتقديم الدعم إلى رواد الأعمال الشباب المصريين، حيث أن شركة دانون لديها أهداف بعيدة المدى مستوحاة من قناعة الشركة بارتباط صحة الإنسان بالبيئة التي يعيش فيها حيث تساهم هذه الأهداف في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة.



تلتزم شركة دانون بتحقيق النمو بطريقة شاملة وتمكين موظفي الشركة من العمل مع الشركاء لخلق شراكة ذات قيمة عالية ومستدامة، وهذا ينعكس بشكل واضح في الشركة مع البنك الأهلي المصري والتي تعد خطوة هامة نحو تحقيق هذه الأهداف في مصر.