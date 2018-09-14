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ثقافة وفنون
عمرو محمود ياسين: نصيبي وقسمتك 2 يختلف عن الجزء الأول
الجمعة 14 سبتمبر 2018 01:23 ص
عمرو محمود ياسين
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عمرو محمود ياسين
أحمد حمدي:
قال الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، إنه حينما فكر في كتابة حلقات الجزء الثاني لمسلسل نصيبي وقسمتك، الذي يعرض على شاشة سي بي سي حاليا كان يريد تقديم قصص مختلفة روحا ومضمونا عن ماقدمه في الجزء الاول للمسلسل منذ سنتين تقريبا .
وأضاف أن هناك قصص في الجزء الثاني سيتعلق بها الجمهور بصورة كبيرة مثل "نظرة فابتسامة" و "604" و "جدول الضرب"، بالإضافة لوجود فنانين يشاركون لأول مرة في الجزء الثاني, .
وأشار إلى أنه ليس قلقا من الانتقادات التي يواجهها في بعض قصص المسلسل في الجزء الثاني، مضيفا أن أي عمل قد يواجه أراء ايجابية و سلبية، لكننى ألمس نجاح أولى الحلقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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