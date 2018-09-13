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اقتصاد وأسواق
ضبط طائرة بدون طيار تستخدم فى أعمال التنصت بجمرك فيدكس
الخميس 13 سبتمبر 2018 11:02 م
صورة أرشيفية
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صورة أرشيفية
مها أبوودن
أحبطت السلطات بالإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية، محاولتى تهريب طائرة بدون طيار تستخدم فى التنصت والتجسس، وأجهزة أخرى لذات الغرض، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك فيدكس، وذلك عندما اشتبه أشرف حبيب، مأمور الجمرك فى طرد بوزن 16 كيلو باسم ب . ع وارد دبى، وبتفتيشه تبين وجود عدد 36 ساعة يد مزودة بكاميرات، و 3 مرايا سيارة مزودة بكاميرات
كما اشتبه وليد حسن درويش، رئيس قسم التعريفة فى طرد بوزن 2 كيلو وارد، وبفتحه تبين وجود وجود طائرة بدون طيار، مزودة بكاميرا.
اقتصاد وأسواق
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