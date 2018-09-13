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رياضة
براءة الروسي تشيرشيف من تهمة تعاطي منشطات
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:51 م
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رويترز
أغلقت وكالة إسبانية لمكافحة المنشطات تحقيقا مع جناح روسيا وبلنسية دينيس تشيرشيف الذي ثارت شكوك بشأنه بعدما أبلغ والده ديمتري وسائل إعلام روسية أن ابنه تم حقنه بمادة تحتوي على ”هرمون نمو“ قبيل نهائيات كأس العالم في روسيا بهدف علاج إصابة.
وقال متحدث باسم الوكالة الإسبانية لحماية الصحة في المجال الرياضي وهي مسؤولة عن مكافحة المنشطات في البلاد لرويترز ”أغلقت وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية التحقيق وتم إبلاغ القرار للاعب والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات“.
ونفى تشيرشيف الذي سجل 4 أهداف لمنتخب بلاده في مسيرته الرائعة نحو دور الثمانية بكأس العالم التي استضافتها بلاده في الصيف الجاري تناوله أي مادة محظورة.
وقال خلال كأس العالم ”لم استخدم أي مواد محظورة على الاطلاق ويجب ألا تفكر مرتين في هذا الأمر على الاطلاق“.
ونشر اللاعب خطابا من وكالة مكافحة المنشطات الإسبانية عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم الخميس يؤكد غلق التحقيق بسبب ”عدم وجود قرائن على وجود مخالفات“.
وفتحت الوكالة الإسبانية التحقيق بعد مقابلة أجرتها دورية سبورت ويك إند الروسية مع والده ديمتري تشيرشيف خلال كأس العالم ونقلت فيها عنه قوله إن ابنه تم حقنه بمادة تحتوي على ”هرمون نمو“.
وأعلن الاتحاد الروسي للعبة في حينها أن العلاج الذي تلقاه اللاعب عبارة عن حقن بمادة البلازما الغنية بالصفائح الدموية وهي مادة مشروعة وأن الصحفي ترجم تصريحات ديمتري بشكل خاطيء.
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