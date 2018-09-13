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عقـــارات
التمويل العقاري: اللي مارحش يسكن وحدة الإسكان الاجتماعي خلال سنة هتتسحب منه
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:38 م
مي عبد الحميد
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مي عبد الحميد
شددت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، على أن عدم السكن في وحدة الإسكان الاجتماعي المخصصة للمستفيدين، خلال عام من إمضاء عقد التمويل العقاري، ينتج عنه سحب الوحدة من المستفيد، ورد الدعم الذي حصل عليه مضافا إليه غرامات، كما انه يعرض نفسه للحب.
وتابعت عبد الحميد لـ "المال": اللي مارحش يسكن خلال سنة هتتسحب منه الشقة وهيرد الدعم اللي اخده وتكاليفه وغرامات اخرى وهيعرض نفسه للحبس لان معناه انه مش مستحق .. دي شقة علشان واحد محتاج سكن.
لفتت إلى انه تم تحرير محاضر بالفعل لعدد من المستفيدين بسبب عدم وجودهم في الوحدات، مشيرة إلى ان تلك الحالات لا تتجاوز المئات، في المناطق الصناعية خصوصا مثل مدينتي بدر وأكتوبر، كما شددت على عدم السماح بتأجير الوحدة تحت أي ظرف.
أضافت : ممنوع التأجير .. هذه شقة لواحد مش لاقي مكان يسكن فيه.
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