إزالة 409 حالات تعدى على نهر النيل بينهم 4 فيلات بالجيزة

حملة مكبرة لإزالة المخالفات



المال -خاص:



قامت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة في قطاع حماية نهر النيل، وقطاع الرى والهيئة المصرية العامة للمشروعات الصرف، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية بالمحافظات، بشن حملات إزالة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إزالة نحو 409 حالات



وشملت ناحية طناش - محافظة الجيزة، حيث تم إزالة 4 فيلات أقيمت بالمخالفة بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وإزالة عدد (98) شملت (33) حالة تعدي بنطاق محافظة الأقصر - و4 قرارات بمحافظة كفر الشيخ، و 10 بمحافظة البحيرة، و11 حالة بمحافظة القاهرة، وعدد (3) ازالة بمحافظة الجيزة و(7) بمحافظة المنوفية و(10) بمحافظة الدقهلية و (6) بمحافظة المنيا و عدد (3) بمحافظة أسيوط و (6) حالات بمحافظة قنا وعدد (5) بمحافظة أسوان.



كما قام قطاع الرى بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، أسفرت عن تنفيذ عدد ( 262 ) إزالة شملت ( 47 ) بمحافظة المنيا و ( 61 ) بمحافظة الشرقية، و ( 31 ) بمحافظة قنا، و(32) بمحافظة البحيرة، و (36) بمحافظة الفيوم، و (12) بمحافظة المنوفية، و( 16 ) بمحافظة الغربية و( 5 ) بمحافظة القليوبية، و( 2 ) بمحافظة الدقهلية، و ( 20 ) بمحافظة أسيوط.



كما قامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 49 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تضمنت تنفيذ عدد ( 21 ) إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الشرقية بعدد 20 إزالة– الدقهلية بعدد 1 إزالة ) بالإضاف إلى تنفيذ عدد إزالة 13 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظات (المنوفية بعدد 6إزالة– كفر الشيخ بعدد 7 إزالة )، إلى جانب تنفيذ عدد 7 إزالات بإقليم مصرالعليا بزمام محافظة أسيوط ، بالإضافة لتنفيذ عدد 8 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة المنيا .

