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بنـــوك

العربى الإفريقى الدولى يقود مجموعة عالمية للتمويل المستدام

حسن عبدالله نائب البنك العربى الافريقى
حسن عبدالله نائب البنك العربى الافريقى
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تكريم سفراء المبادرة البيئية من البنك العربى الافريقى الدولى
حسن عبدالله نائب البنك العربى الافريقى


تولى البنك العربى الأفريقى الدولى قيادة إحدى مجموعات العمل الأساسية والمسئولة عن إصدار الدليل الارشادى لمبادئ التمويل المستدام فى البنوك بالعالم، و ذلك فى سياق اختياره من قبل مؤسسة  United Nations for environmental  programme for financial institutions  ضمن ٢٦مؤسسسة مصرفية عبر ٥ قارات، يمثلون إجمالى أصول ١٦ تريليون دولار. 

وتهدف تلك المبادئ إلي صياغة أهداف و سياسات و ممارسات البنوك "Busines models"  لدمج البعد البيئى والمجتمعى والحوكمة مع تعريف دور البنوك مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ (Paris Agreement).

حضر ممثل البنك الاجتماعات التنسيقية فى سنغافورة فى الفترة بين ٤ و ٦ سبتمبر ٢٠١٨  لبحث مع البنوك العالمية محتوى المبادئ، وسياق ومحتوى التقارير reporting template. بالإضافة إلى إنشاء خطة للتواصل مع باقي البنوك، إلى جانب الاتفاق على هيكلة جديدة للمجموعة، وأخيرا تحديد مسؤوليات كل مجموعة في تنفيذ تلك الخطة. و سيتم الإعلان عن هذه المبادئ فى نوفمبر ٢٠١٨ فى مدينة باريس.

وصرح حسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربىً الأفريقى الدولى: "تأتى هذه الجهود لتثقل دور مصر الدولى فى صياغةً و تفعيل مبادئ التمويل المستدام، وتطبيق الشمول المالى، ما يدعم رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو التنمية المستدامة.

  

 والجدير بالذكر حصول البنك العربى الأفريقى الدولى على  أفضل بنك فى التمويل المستدام بالشرق الاوسط من مؤسسة اليورومنى لعام ٢٠١٨.

 

 
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