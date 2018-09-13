EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
العربى الإفريقى الدولى يقود مجموعة عالمية للتمويل المستدام
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:20 م
حسن عبدالله نائب البنك العربى الافريقى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
تكريم سفراء المبادرة البيئية من البنك العربى الافريقى الدولى
حسن عبدالله نائب البنك العربى الافريقى
تولى البنك العربى الأفريقى الدولى قيادة إحدى مجموعات العمل الأساسية والمسئولة عن إصدار الدليل الارشادى لمبادئ التمويل المستدام فى البنوك بالعالم، و ذلك فى سياق اختياره من قبل مؤسسة United Nations for environmental programme for financial institutions ضمن ٢٦مؤسسسة مصرفية عبر ٥ قارات، يمثلون إجمالى أصول ١٦ تريليون دولار.
وتهدف تلك المبادئ إلي صياغة أهداف و سياسات و ممارسات البنوك "Busines models" لدمج البعد البيئى والمجتمعى والحوكمة مع تعريف دور البنوك مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) واتفاقية باريس للمناخ (Paris Agreement).
حضر ممثل البنك الاجتماعات التنسيقية فى سنغافورة فى الفترة بين ٤ و ٦ سبتمبر ٢٠١٨ لبحث مع البنوك العالمية محتوى المبادئ، وسياق ومحتوى التقارير reporting template. بالإضافة إلى إنشاء خطة للتواصل مع باقي البنوك، إلى جانب الاتفاق على هيكلة جديدة للمجموعة، وأخيرا تحديد مسؤوليات كل مجموعة في تنفيذ تلك الخطة. و سيتم الإعلان عن هذه المبادئ فى نوفمبر ٢٠١٨ فى مدينة باريس.
وصرح حسن عبد الله، الرئيس التنفيذى للبنك العربىً الأفريقى الدولى: "تأتى هذه الجهود لتثقل دور مصر الدولى فى صياغةً و تفعيل مبادئ التمويل المستدام، وتطبيق الشمول المالى، ما يدعم رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو التنمية المستدامة.
والجدير بالذكر حصول البنك العربى الأفريقى الدولى على أفضل بنك فى التمويل المستدام بالشرق الاوسط من مؤسسة اليورومنى لعام ٢٠١٨.
بنـــوك
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا