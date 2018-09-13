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عقـــارات
فيديو| صندوق التمويل العقاري: شراء وحدة اسكان اجتماعي من شخص يعرضك لعملية نصب
الخميس 13 سبتمبر 2018 10:05 م
مي عبد الحميد
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مي عبد الحميد
بدور إبراهيم:
اكدت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، أن تعديلات القانون 93 لسنة 2018 ، التي صدرت في يونيو الماضي، شددت على السماح ببيع او تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن الشخص الذي سيشتري وحدة اسكان اجتماعي من شخص أخر، يعرض نفسه لعملية نصب كاملة.
وقالت عبد الحميد لـ "ألمال" : احنا بنوفر وحدة سكن للي يحتاج إليها وليس للمتاجرة، باب المتاجرة مقفول واللي هيشتري وحدة اسكان اجتماعي بيعرض نفسه لعملية نصب كاملة... العقد بتاعه حتة ورقة مش هيعرف يوثقها في اي حتة.
أضأفت أنه تم غلق الباب أمام كل انواع التحايل لإعادة بيع وحدات إسكان اجتماعي مرة أخرى.
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