قطع المياه عن زهراء مدينة نصر

محطة المياه

المال - خاص:



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق زهراء مدينة نصر بمراحلها - مشروع 207 عمارات بزهراء - جبل الكعبة - إسكان زاهر وهليوبليس - عزبة الهجانة من المرحلة الثالثة حتي السادسة، وذلك ابتداءً من 8 مساء غدٍ الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت، نظراً لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​