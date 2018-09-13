رصيد الشركات من شهادات الإيداع الدولي فى ختام الأسبوع

رجب عز الدين









أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانًا مجدولًا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى.





وأظهر الجدول استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة (للاتصالات والإعلام سابقًا)، وليسيسكو مصر، رصيدهما، وتبقى 4.2 مليون سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات.





وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان،وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وإيديتا للصناعات الغذائية.





وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 464.1 مليون سهم، مدينة نصر للإسكان 386.7 مليون سهم، بينما يتبقى لجى بى اوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم، بينما يتبقى لهرميس 174.4 مليون سهم ،أما المصرية للاتصالات فبتبقى لها 166.6 مليون سهم.





ويتبقى لشركات "حديد عز، دومتى، نعيم القابضة، السويس للأسمنت، إيديتا، باكين 129.4 مليون سهم، 61.2 مليون سهم، 57.8 مليون سهم، 42.7 مليون سهم، 5.9 مليون سهم، 3.5 مليون سهم على التوالي.





وأدخلت إدارة البورصة المصرية- أغسطس 2016- تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على "ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة يمنع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة.



