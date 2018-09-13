شنايدر إليكتريك تطلق مجموعة متكاملة من منتجاتها الجديدة بمصر

عمر سالم









أطلقت شركة شنايدر إليكتريك، الرائدة عالميًّا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، مجموعة من منتجاتها المتميزة بمصر، خلال مؤتمر عُقد الفترة الحالية، في إطار استراتيجية الشركة للتوسع بالسوق المصرية، وسعيها الدائم لتقديم منتجات ذات قيمة عالية وبأسعار أكثر تنافسية وتعزيز الثقة لدى عملاء الشركة.





حيث استعرضت "شنايدر إليكتريك" خلال المؤتمر، محفظة ITD الكاملة، التي تشمل مجموعة برمجيات شنايدر إليكتريك لإدارة البنية التحتية لمراكز البيانات (DCIM)، وحلول التبريد، ومنصة برمجيات EcoStruxure لتكنولوجيا إنترنت الأشياء، إضافة إلى مجموعة الخدمات المتطورة لمراكز البيانات الصغيرة والمتوسطة (HBN)، وغيرها من المنتجات.





كما شمل المؤتمر إطلاق المنتجات الجديدة مثل، أنظمة الشبكات الملاصقة للمصدر (Edge Computing)، وأنظمة Easy UPS، وLithium Ion UPS، وSmart connect UPS، DC UPS، 1& 1.5 KVA SRT UPS، وذلك في مجال حلول شنايدر إليكتريك لزيادة كفاءة الأعمال وقيمتها.





وقال وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: "بصفتنا شركة رائدة في السوق، تلتزم شنايدر إليكتريك بتقديم المنتجات الجديدة لعملائها وشركائها بغرض تمكينهم من تحقيق أهدافهم الاقتصادية والتصنيعية ليتمتعوا بعمليات تشغيلية أكثر أمنا وبشكل سهل".



