EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يصعد جنيهين
الخميس 13 سبتمبر 2018 08:58 م
الذهب 010
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 3 جنيهات
تراجع أسعار الذهب فى تعاملات الثلاثاء
أسعار الذهب تتراجع.. وعيار 21 يفقد جنيهين
الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه بنهاية التعاملات، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية.
وسجل عيار 21 الأكثر انتشار 605 جنيهات للجرام بدلًا من 603 جنيهات أمس، وارتفع بعد تراجعه لمدة يومين لليوم الثاني على التوالي.
فيما سجل عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وصعد عيار 24 ليسجل الجرام 691 جنيهًا بدلًا من 688 جنيهًا أمس، وارتفعت الأوقية إلى 1209 دولارات مقابل 1201 دولار أمس.
وبلغ الجنيه الذهب نحو 4840 جنيهًا مقابل 4816 جنيهًا أمس.
وقال محمد زويل، صاحب محل ذهب فى القليوبية، لـ"المـال"، إن هناك استقرارًا حاليًّا فى الإقبال على شراء الذهب من جانب المواطنين، كما أن فترة الأعياد الماضية أسهمت فى زيادة الإقبال.
أسعار الذهب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا