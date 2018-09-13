ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يصعد جنيهين

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا بنحو 2 جنيه بنهاية التعاملات، على خلفية صعود أسعار المعدن الأصفر بالبورصة العالمية.





وسجل عيار 21 الأكثر انتشار 605 جنيهات للجرام بدلًا من 603 جنيهات أمس، وارتفع بعد تراجعه لمدة يومين لليوم الثاني على التوالي.





فيما سجل عيار 18 نحو 519 جنيهًا، وصعد عيار 24 ليسجل الجرام 691 جنيهًا بدلًا من 688 جنيهًا أمس، وارتفعت الأوقية إلى 1209 دولارات مقابل 1201 دولار أمس.





وبلغ الجنيه الذهب نحو 4840 جنيهًا مقابل 4816 جنيهًا أمس.



