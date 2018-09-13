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اقتصاد وأسواق
تونس تحتاج 2.53 مليار دولار تمويلا خارجيا العام المقبل
الخميس 13 سبتمبر 2018 08:39 م
تونس
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تونس
رويترز
قال مسئول حكومي كبير، لـ"رويترز"، إن تونس تحتاج لتمويلات بعشرة مليارات دينار، العام المقبل، منها 7 مليارات (2.53 مليار دولار) تمويلات خارجية، وإنها تعتزم إصدار سندات بمليار دولار، مطلع أكتوبر المقبل، بعد أشهر من التأجيل للمساعدة في سد عجز 2018.
وأضاف المسئول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن حجم الاقتراض في العام المقبل سيكون قريبًا من مستويات العام الحالي.
تونس
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