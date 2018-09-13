تونس تحتاج 2.53 مليار دولار تمويلا خارجيا العام المقبل

رويترز

قال مسئول حكومي كبير، لـ"رويترز"، إن تونس تحتاج لتمويلات بعشرة مليارات دينار، العام المقبل، منها 7 مليارات (2.53 مليار دولار) تمويلات خارجية، وإنها تعتزم إصدار سندات بمليار دولار، مطلع أكتوبر المقبل، بعد أشهر من التأجيل للمساعدة في سد عجز 2018.