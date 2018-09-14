محافظ مطروح : آخر موعد للانتهاء من استعدادات المدارس الثلاثاء المقبل

الغرابلى : المرور علي المدارس من قبل رؤساء المدن و معاقبة الإدارات التعليمية التي لم تنته من أعمال الصيانة













معتز محمود:





أكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أنه من أكبر الداعمين للنهوض بالعملية التعليمية، وأن أي مخالفة خلال العام الدراسي ستقابل بكل حسم طبقا للقانون.





جاء ذلك خلال اجتماعه لمتابعة استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد، بحضور المهندس تامر سعيد، السكرتير العام والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، والدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، و رؤساء المدن ومديري الادارات المعنية ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة .





وأعلن محافظ مطروح أن آخر موعد للانتهاء من استعدادات المدارس بالمحافظة يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم المرور علي المدارس من قبل رؤساء المدن ومعاقبة الإدارات التعليمية التي لم تنته من أعمال الصيانة بالمدارس قبل الموعد المحدد .





و وجه الغرابلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمراجعة والتأكيد علي وصول الكتب المدرسية لجميع الإدارات التعليمية.



وأعلن المحافظ أنه سيتم تنظيم مسابقة لأفضل مدرسة وإدارة تعليمية تخرج منها أوائل وسيتم تكريم جميع العاملين بإدارة المدرسة التي تخرج منها الاوائل ليكونوا مثلا يحتذي به بين الإدارات التعليمية وتحفيزاً لباقي المدارس، بالإضافة إلي عودة مسابقات المدارس في الإدارات التعليمية بحضور محافظ مطروح .





وشدد محافظ مطروح علي ضرورة الاهتمام بالإذاعة المدرسية و تعظيم دور الأنشطة الطلابية المختلفة بالمدارس لتكون متنفسا وارتباطا للطالب بالمدرسة علي مدار العام وليس فترة الدارسة فقط والتشديد علي الاهتمام بتحية العلم وطابور الصباح في المواعيد المقررة .





و أصدر المحافظ توجيهاته لكلا من رؤساء المدن وشركة مياه الشرب بتطهير جميع خزانات المياه بالمدارس قبل العام الدراسي ودراسة وضع فلاتر لتنقية المياه بالمدارس حفاظا علي صحة الطلاب، بالإضافة إلى مراجعة الصحة المدرسية مع مديرية الصحة بكل مدرسة والإدارات التعليمية .





و وجه بأنه سيتم التواصل مع جميع مديري المدارس دون الرجوع إلي الادارات التعليمية أو مديرية التربية والتعليم وعلي جميع المدارس إبلاغ رؤساء المدن عن إشغالات الطريق خارج سور المدرسة من الباعة الجائلين بالتنسيق مع أجهزة الشرطة .





كما وجه المحافظ بالتعاقد مع مدرسين من أبناء المدنية التي تعاني من عجز في المدرسين كأولوية بالتعاقد معهم لسد العجز ، والاهتمام بالمرحلة الابتدائية كمرحلة مهمة في حياة وشخصية التلميذ لخلق جيل قادر علي مواكبة العصر.