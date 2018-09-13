المركزى التركى يرفع سعر الفائدة الرئيسى 625 نقطة أساس

البنك المركزي التركي

رويترز





رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي 625 نقطة أساس، اليوم الخميس، في خطوةٍ دعّمت الليرة التركية وربما تهدئ مخاوف المستثمرين من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.



وزاد البنك سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع إلى 24%، مما يعني أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية منذ أواخر أبريل، في مسعى لوقف انخفاض الليرة المتداعية.



جاء القرار رغم تأكيد أردوغان معارضته أسعار الفائدة المرتفعة، في وقت سابق يوم الخميس، قائلا إن التضخم نتج عن خطوات خاطئة اتخذها البنك المركزي.



كان 11 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يشدد البنك سياسته النقدية، لكن توقعات الزيادة بأسعار الفائدة تراوحت بين 225 و725 نقطة أساس، إذ يوازن البنك بين المخاوف من ضعف الليرة والقلق من تباطؤ اقتصادي.



وارتفعت العملة التركية إلى 6.01 ليرة للدولار بعد القرار من مستوى يزيد على 6.4176 قبل القرار.



وقال البنك المركزي إنه قرر تطبيق سياسة نقدية مشددة بقوة لدعم استقرار الأسعار.



وأضاف البنك، في بيان: ”إذا اقتضت الضرورة سيتم تشديد السياسة النقدية أكثر“.



وخسرت الليرة 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، متضررة من مخاوف تأثير أردوغان على السياسة النقدية، والنزاع الدبلوماسي بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.



وفي أغسطس بلغ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 17.9%، مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2003، ما دفع البنك المركزي للقول بأنه سيعدّل سياسته النقدية في اجتماع سبتمبر، في مواجهة ”مخاطر كبيرة“ لاستقرار الأسعار.



وقال "المركزي" في بيانه إنه ما زالت هناك مخاطر ارتفاع التضخم في تركيا تظل قائمة رغم الطلب المحلي الضعيف.



وقال بريت ديمنت، رئيس ديون الأسواق الناشئة لدى أبردين ستاندرد إنفستمنتس، عن رفع الفائدة: ”من المبهج أن نرى المنطق يسود.

