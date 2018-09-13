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صور | المتحف المصري الكبير يستقبل 71 قطعة أثرية من مخزن البهنسا
الخميس 13 سبتمبر 2018 06:57 م
نقل آثار للمتحف الكبير
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نقل آثار للمتحف الكبير
المال - خاص
استقبل المتحف المصري الكبير 71 قطعة أثرية من مخزن البهنسا بمحافظة المنيا.
وأوضح د. طارق توفيق، المشرف العام علي المتحف المصري الكبير، أن من أهم هذه القطع تابوت لأحد النبلاء يدعي "نس بتاح" ابن "مونتو محات" عمدة طيبة، مكون من جزءين عليه كتابات بالكتابة الهيروغليفية والغطاء يمثل وجها آدميا، واليدان إحداهما تمسك عقدة إيزيس والأخرى تمسك عمود جد، ويزن التابوت حوالي 5 أطنان.
وتضم القطع تابوتا آخر من الجرانيت الوردى لأوسر مونتو عليه كتابات بالحفر الغائر، وأسطر من الكتابات الرأسية ويزن حوالي ٣ أطنان، إضافة إلى 3 تماثيل كبيرة الحجم تصور المعبودة "سخمت" وهي جالسة على العرش وتمسك بيديها رمز الحياه (عنخ) ويعلو رأسها قرص الشمس.
وأشار د.توفيق إلى أن المجموعة تحتوي أيضا على 4 أوانٍ كانوبية ذات غطاء آدمي تمثل أولاد حورس الأربعة "امستي" و"حابي" و"دوا موت أف" و"قبح سنو أف"، بالإضافة إلى تمثال للإله "آمون مين" وقناع مذهب مطعم العينين وتاج للمعبودة حتحور ومجموعة من رؤوس التماثيل.
وأكد عيسي زيدان مدير الترميم الأولي ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن فريق العمل بالمتحف قام باستلام جميع الآثار ومقارنتها بالسجلات وحرصت اللجنة على أعداد تقرير حالة لجميع القطع وإجراء أعمال الترميم الأولى والتوثيق للقطع قبل أعمال التغليف وقام فريق العمل بتغليف القطع الثقيلة باستخدام طريقة L shape وهي من الطرق الأكثر أمانا في نقل الآثار خاصة في حالة وجود التماثيل في الوضع واقفا مع مراعاة استخدام مواد تغليف آمنة على الأثر وأحزمة الربط على جميع الآثار.
أما بالنسبة للآثار المتوسطة فقد تم تغليفها داخل صناديق مبطنة بالفوم المقوى والمقاوم الاهتزازات أثناء عملية النقل، واستغرقت رحلة النقل من مخزن البهنسا إلى مركز ترميم المتحف المصرى الكبير خمس ساعات.
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