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الإسكندرية
مطروح تبحث الاستعدادات لمجابهة السيول
الجمعة 14 سبتمبر 2018 10:19 ص
السيول
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السيول
معتز محمود:
عقد بديوان عام محافظة مطروح اجتماع لبحث الاستعدادات لمجابهة السيول برئاسة اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وبحضور المهندس تامر سعيد السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد و كل الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.
ووجه محافظ مطروح، بالاستعداد المبكر لمواجهه السيول ورفع درجة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات والسيارات بمدن المحافظة الثمانية، بالتنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة المعنية.
وشدد على ضرورة مراجعة مخرات السيول مع الإفادة من كل رئيس مدينة بشهادات معتمدة بتمام تنفيذ جميع الإزالات على مخرات السيول، بالإضافة إلى الإفادة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير الشنايش والتاكيد على مصادر الطاقة بالمحطات وجودتها.
كما وجه بعمل تجربة حية لوقوع سيول الأسبوع المقبل، بإشراف سكرتير عام المحافظة وبمشاركة كل الأجهزة المعنية وعمل كروكى لتحديد مكان المعدات عند منطقة السيول وكيفية التعامل مع الحدث منذ اللحظة الأولى مع وضع خطة ثابتة بغرفة العمليات المحافظة ومجالس المدن عن دور كل جهة.
كما وجه المحافظ بتجهيز غرف العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، والتواصل المستمر مع غرف العمليات بمراكز المدن الثمانية والأجهزة المعنية لتلقى أى بلاغات فورية عن أى تجمعات لمياه الأمطار والتأكيد علي تطهير مجاري السيول بالطرق السريعة والمدن ورفع التقارير اللازمة عن حالة الطقس والحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
كما وجه رئيس قطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بمواجهه السيول لفصل التيار الكهربائي فورا عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر علي حياة المواطنين
مرسى مطروح
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