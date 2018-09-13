معرض أوتوماك فورميلا 2018 ينطلق 26 سبتمبر

أوتوماك فورميلا



المال- خاص:



ينطلق معرض أوتوماك فورميلا 2018 – معرض القاهرة الدولي للسيارات –، بنسخته الخاصة جداً خلال الفترة من 26 – 30 سبتمبر الجارى، والتي ستكون بمثابة احتفالية خاصة ببلوغ المعرض عامه الخامس والعشرين، حيث يحتفل المعرض في نسخته هذا العام بيوبيله الفضي.



وتتزامن الاحتفالية مع حدث هام في تاريخ المعرض، وهو انتقاله من مركز المؤتمرات إلى أحدث قاعة في الشرق الأوسط للمؤتمرات والمعارض وهي "مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات" خلف مسجد المشر طنطاوي، بمحور المشير بالتجمع الخامس، حيث أن المقر الجديد للمعرض من المنتظر أن يستوعب الزيادة المضطردة في حجم المعرض، خاصةً هذا العام والذي يشارك فيه تقريباً جميع الشركات العاملة في مصر والتي بدأت مبكراً هذا العام التحضير لأجنحتها بالمعرض بوصفه أهم حدث في أجندة أعمال أي شركة سيارات داخل السوق المحلية.



معرض أتوماك فورميلا 2018 يتم تنظيمه من خلال شراكة ناجحة بين كل من شركتي "informa" وشركة "Art Line ACG-ITF “امتدت عبر أكثر من ثلاث سنوات، ومن المنتظر أن تشهد دورة هذا العام حجماً كبيراً من الفعاليات مع التحسن الملحوظ داخل سوق السيارات مقارنة بعام 2017 .



وقد أعلن هاني خفاجة مدير شركة "informa Egypt" ومدير معرض أوتوماك أن دورة "اليوبيل الفضي" ستكون الأكبر في تاريخ أوتوماك فورميلا، حيث سيتم تنظيمها على مساحة تبلغ نحو 45 ألف متر مربع مقسمة على ثلاث صالات ضخمة موزعة بطريقة تناسب الزائرين وتسهل عليهم التجول داخل صالات العرض بكل سهولة دون أن يفوتهم زيارة أي جناح، حيث يشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 40 علامة تجارية تخطط لإطلاق العديد من الطرازات الجديدة لعام 2019 لأول مرة داخل السوق المحلي.



ويضم المعرض أهم العلامات التجارية الخاصة للسيارات المتواجدة بالسوق المصري ومنها مرسيدس بنز وبي إم دبليو وبورشه وفورد ولاند روفر وجاجوار وكرايسلر والفا روميو وفيات وشيفروليه وفولكس ڤاجن وأودي وأوبل وميني وإم جي وسكودا وبيجو وسيات ورينو وتويوتا ولكزس وميتسوبيشى ونيسان وسوزوكى وسوبارو وكيا و هيونداي وسانج يونج وبريليانس وجاك وجيلي وشيري وفابريكا وبايك و تشانجان وزوتي وام جي وفاو وتشانجيه.



ويحظى المعرض برعاية خاصة من شركة "شل هيليكس للزيوت" بوصفها الراعي الرئيسي للمعرض للعام الثالث على التوالي، وقد أتاح المنظمون خدمة شراء التذاكر لزيارة المعرض عبر الموقع الرسمي للمعرض بشبكة "الإنترنت" أو من خلال موقع شركة "تكتس مارشيه" ، بالإضافة إلى إمكانية الشراء بشكل مباشر من الأماكن المخصصة في محيط المعرض.



ومن الخدمات التي يقدمها المعرض للزائرين موقع خاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وإنستجرام يتيح التفاعل المباشر مع الجمهور بإطلاعه على أهم أخبار المعرض والتطورات التي تحدث لحظة بلحظة، ويمكن جمهور المهتمين بقطاع السيارات من التواصل مع المنظمين والعارضين، مما يثري حجم الفعاليات قبل وأثناء المعرض، والذي دأب خلال أعوامه الخمس والعشرين على تقديم العديد من المفاجآت والفعاليات التي تجذب جمهور الزائرين علاوةً على العروض الخاصة التي تطرحها الشركات العارض فقط خلال أيام المعرض والتي تجتمع تحت سقف واحد مع مؤسسات التمويل التي تقدم مختلف أنظمة التقسيط والسداد.

