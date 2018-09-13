وزير المالية: التحول لمجتمع غير نقدي لن يؤدي للاستغناء عن الموظفين

تدريب العمالة وتطوير بيئة العمل بمصلحتي سك العملة والخزانة في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى منظومة المدفوعات والمتحصلات الالكترونية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، في إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الالكتروني وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالي التى تنتهجها الدولة الآن، مشيرًا إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم حيث إن التطوير أصبح أمرًا حتميًّا لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة .