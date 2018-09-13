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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: التحول لمجتمع غير نقدي لن يؤدي للاستغناء عن الموظفين
الخميس 13 سبتمبر 2018 06:19 م
وزير المالية : التحول لمجتمع غير نقدى لن يؤدى للاستغناء عن الموظفين
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وزير المالية : التحول لمجتمع غير نقدى لن يؤدى للاستغناء عن الموظفين
تدريب العمالة وتطوير بيئة العمل بمصلحتي سك العملة والخزانة في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى منظومة المدفوعات والمتحصلات الالكترونية
المال- خاص
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية التطوير الشامل لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة لتواكب بيئة العمل الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على التعامل الإلكتروني، في إطار استراتيجية الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الالكتروني وهو ما يتواكب مع مبادرة الشمول المالي التى تنتهجها الدولة الآن، مشيرًا إلى أن التطوير لن يسبب أي ضرر للعاملين ولن يمس أوضاعهم الوظيفية، بل على العكس سيتم تدريبهم ورفع كفاءة أدائهم حيث إن التطوير أصبح أمرًا حتميًّا لمواكبة ما يشهده العالم من تضخم في حجم التعاملات المالية لأرقام غير مسبوقة .
وقال معيط إننا سنبحث تطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من خلال تطوير بيئة العمل داخل كلتا المصلحتين وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع المصالح التابعة لها حتى تواكب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية، والذي من بين أهدافه الأخذ بأحدث التقنيات الإدارية والتكنولوجية في العالم مما يزيد معدلات النمو.
وطمأن وزير المالية جميع العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بأي حال من الأحوال حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها بدرجة كبيرة مع التحول لمجتمع لا نقدي مثل الصرافين وأمناء الخزائن حيث سنعمل على إعادة تدريبهم وتطوير قدراتهم الوظيفية للانتقال إلى وظائف أخرى تحتاجها الوزارة مع الاستفادة بخبراتهم في مختلف الإدارات.
وزارة المالية
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