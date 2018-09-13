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الإسكندرية
الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من طلبة كلية اللغة والإعلام
الخميس 13 سبتمبر 2018 07:28 م
الأكاديمية العربية
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الأكاديمية العربية
معتز محمود
احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أمس، بتخريج الدفعة الخامسة من طلبة كلية اللغة والإعلام، حيث أقيم الحفل بدار الأوبرا المصرية، بحضور وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم والأمين العام المساعد رئيس قطاع شئون الإعلام بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتورة عزة هيكل عميد كلية اللغة والإعلام، وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بجمهورية مصر العربية .
وأعربت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، عن سعادتها بمشاركة الخريجين لحظات تخرجهم، قائلة: إن هذا اليوم سيظل محفوراً في ذاكرة الخريجين وذويهم .
وأشادت بالمستوى المتقدم لطلاب كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية من حيث اختيار الموضوعات إضافة إلى إمكانياتهم العلمية المتميزة مما يعكس مدى تطور الكلية فى الآونة الأخيرة، مما يؤهلها لتخريج جيل جديد من شباب الإعلاميين مشيرة إلي أن مشروعات التخرج تناولت أيضاً الوجه الحقيقي لمصر مهد الحضارات والأديان .
ووجهت للخريجين رسالة قائلة: ستكونون القوة الناعمة لمصرنا الغالية في المستقبل، وأضافت: "محدش يقدر يغلبنا، محدش يقدر يوقع مصر، مصر قوية بأبنائها في الداخل وفي الخارج".
من جانبه، اعتبر بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع شئون الإعلام بالجامعة العربية، أن الأكاديمية هى بيت الخبرة العربي ونموذج للعمل العربي المشترك.
وأعرب عن سعادته بحضور حفل تخرج الدفعة الخامسة من خريجي كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية وتمنياته لهم بالنجاح والسداد في حياتهم العلمية مؤكدا أن التخرج هو البداية نحو مستقبل أفضل.
وحرص رئيس الأكاديمية الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار علي إهداء درع الأكاديمية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفير بدر الدين علالي.
الأكاديمية البحرية
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