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الإسكندرية
انطلاق فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي.. السبت
الخميس 13 سبتمبر 2018 05:55 م
محافظة الإسكندرية
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بدء فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري
محافظة الإسكندرية
مها يونس
تستضيف مدينة الإسكندرية، السبت المقبل، فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في نسخته السادسة، بمشاركة واسعة لعدد كبير من من كبار رجال الدولة والمسئولين في الوزارات المعنية، أبرزها وزارة الاستثمار، ووزارة المالية، والبورصة المصرية.
كما يشهد الحضور الشركات العالمية العاملة بالسوق المصرية وعدد من البنوك المصرية الكبرى، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين.
في هذا الصدد صرحت الدكتورة أمانى صقر، رئيس الملتقى، بأنه سيكون هناك تركيز على قضايا ساخنة بعينها، أبرزها مستجدات بيئة الاقتصاد والأعمال فيما يخص صندوق مصر السيادي الجديد، دور البورصة المصرية بعد تخطيها التريليون جنيه، إضافة إلى الموضوعات السنوية كالحلقات التحليلية في قراءة موازنة الدولة.
وأضافت رئيس الملتقى أن نائب وزير المالية الدكتور أحمد كجوك من المقرر أن يناقش سياسات مصر المالية والاقتصادية منذ التعويم، فضلًا عن مناقشة رئيس هيئة الاستثمار محسن أحمد، إصلاحات البنية التشريعية لبيئة الاستثمار والأعمال بمصر.
ووفقًا لرئيس الملتقى حضر المفكر والخبير الاقتصادي المهندس شريف دلاور، والذي تَشرف به المنصة منذ انطلاقها عام 2012، كما حضرت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء؛للحديث عن الاقتصاد المصري في أرقام كقراءة تحليلية لمؤشرات وتوقعات الأداء 2018– 2019.
ويضم الملتقى حديث رئيس قسم الإفصاح بالبورصة المصرية هبة الصيرفي، حول دور البورصة المصرية في السياسات الاقتصادية بعد عام ونصف العام من الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى حديث الدكتور سعيد علام، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، حول شريان الأمل "محور المحمودية الجديد" وانعكاس ذلك على بيئة الأعمال والاستثمار بمدينة الثغر.
فيما يشارك كل من اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، ومندوب من وزارة الصناعة، ورئيس الإدارة المركزية للترويج بوزارة الاستثمار، محمد الصباغ، وصولًا لتسليط الضوء على القضايا الاقتصادية المهمة وقرار الإصلاح الاقتصادي، وتأثيرها على مجتمع المال والأعمال بمدينة الثغر خلال الملتقى السادس.
الإسكندرية
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