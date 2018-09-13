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اقتصاد وأسواق
حماية المستهلك: الكويت تتطلع لتطبيق التجربة المصرية
الخميس 13 سبتمبر 2018 06:28 م
حماية المستهلك
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حماية المستهلك
أحمد شوقي
قال وكيل أول وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور خالد على فاضل، إنه يتطلع لتطبيق مبادرات جهاز حماية المستهلك المصري في الكويت؛ لقناعته بما لها من مردود إيجابى يسهم فى حل شكاوى المواطنين.
ووفق بيان لجهاز حماية المستهلك في مصر، استقبل اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، بمقر الجهاز بالقرية الذكية وفد وزارة التجارة والصناعة الكويتى ومسئول اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بالكويت ومدير إدارة التموين بوزارة التجارة الكويتية.
وأضاف البيان أن الوفد استمع لشرحٍ واف من رئيس الجهاز والعاملين بالإدارات المختلفة عن آليات تلقّي شكاوى المواطنين وطرق حلها ودور الجهاز فى مواجهة السلع مجهولة المصدر وإجراءات ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وأشاد مسئولو الوفد الكويتى بمبادرة جهاز حماية المستهلك "أسبوع فى حب الوطن" التى استهدفت حل شكاوى المواطنين المتراكمة وفكرة فريق العمل والمعسكر المغلق لحل شكاوى المواطنين بمشاركة كل الشركات وأطراف المنظومة الاستهلاكية.
كما أكد الوفد الكويتي إشادتهم بالمبادرة الشهرية التى أطلقها الجهاز اعتبارًا من هذا الشهر "اليوم المفتوح لحل شكاوى المواطنين"، يوم الاثنين الثانى من كل شهر، مؤكدين ضرورة تفعيل آليات التعاون بين الجانب المصرى والجانب الكويتى فى مجال حماية المستهلك.
جهاز حماية المستهلك
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