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استثمار
تونس تطرح مشروعات بقيمة 4.7 مليار دولار للشراكة بين القطاعين العام والخاص
الخميس 13 سبتمبر 2018 05:35 م
علم تونس
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علم تونس
رويترز
قال بيان حكومي، اليوم الخميس، إن تونس ستطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والنقل وغيرهما بقيمة 13 مليار دينار (4.7 مليار دولار).
وذكر البيان أنه من المقرر الكشف عن تفاصيل 33 مشروعًا كبيرًا، الأسبوع المقبل.
وأضاف أن عمليات الشراكة تتضمن ميناء في المياه العميقة ومشروع مترو أنفاق بمدينة صفاقس شرق البلاد، ومشروعات خاصة بالمياه والبيئة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا.
تونس
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