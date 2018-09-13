تونس تطرح مشروعات بقيمة 4.7 مليار دولار للشراكة بين القطاعين العام والخاص

رويترز









قال بيان حكومي، اليوم الخميس، إن تونس ستطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والنقل وغيرهما بقيمة 13 مليار دينار (4.7 مليار دولار).





وذكر البيان أنه من المقرر الكشف عن تفاصيل 33 مشروعًا كبيرًا، الأسبوع المقبل.



