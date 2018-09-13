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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تونس تطرح مشروعات بقيمة 4.7 مليار دولار للشراكة بين القطاعين العام والخاص

علم تونس
علم تونس
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علم تونس

رويترز


قال بيان حكومي، اليوم الخميس، إن تونس ستطرح مشروعات شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات الطاقة والنقل وغيرهما بقيمة 13 مليار دينار (4.7 مليار دولار).

وذكر البيان أنه من المقرر الكشف عن تفاصيل 33 مشروعًا كبيرًا، الأسبوع المقبل.

وأضاف أن عمليات الشراكة تتضمن ميناء في المياه العميقة ومشروع مترو أنفاق بمدينة صفاقس شرق البلاد، ومشروعات خاصة بالمياه والبيئة والخدمات اللوجيستية والتكنولوجيا.
تونس
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